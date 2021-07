Optimist on Tour tijdens TeamNL Olympic Festival in Scheveningen

17 dagen lang sporten voor kinderen t/m 14 jaar

Tijdens de Olympische Spelen in Tokio vindt het TeamNL Olympic Festival plaats en Optimist on Tour is daar bij. Van 23 juli t/m 8 augustus bieden verschillende sportbonden op het strand van Scheveningen kinderen de kans om een sport uit te proberen. Bij Optimist on Tour, het rondreizend watersportevenement van het Watersportverbond, kunnen kinderen kennis maken met zeilen (Optimist), kanovaren, suppen en (wind)surfen.

Waterlaboratorium

Tijdens TeamNL Olympic Festival gaat het bij Optimist on Tour over meer dan alleen plezier beleven met watersporten. In het waterlaboratorium naast het bassin veranderen de kinderen in heuse professoren met witte labjassen en veiligheidsbrillen om allerlei proefjes met water te doen. Waarom blijven ijzeren punaises drijven op het water? En hoe zuiver je water zodat je het kan drinken? Ook leren ze hoe waterstof wordt gemaakt.

Thuisblijfevenement

TeamNL Olympic Festival, dat 23 juli geopend wordt door de Koning, staat ook wel bekend als hét thuisblijf evenement voor Nederlanders tijdens de Olympische Spelen, waarbij het gaat om sport doen, sport kijken en sport beleven. Naast de sportactiviteiten die de verschillende sportbonden voor kinderen aanbieden, is er ook volop gelegenheid voor bezoekers om de Olympische Spelen op een groot scherm live mee te kijken. Kinderen tussen de vier en 14 jaar kunnen deelnemen aan de sporten, verder is het Olympic Festival toegankelijk voor alle leeftijden. Klik hier om nog meer te weten te komen over Olympic Festival!

Huldiging sporters TeamNL

De sporters die in Tokio zijn, moeten 48 uur na hun competitie het land uit. Dan komen de medaillewinnaars direct vanuit Schiphol naar het strand om gehuldigd te worden op het podium van het TeamNL Olympic Festival. Onze zeilers, windsurfers en kanovaarster komen mét of zonder medaille langs bij Optimist on Tour.

Tickets & toegang

Toegang tot Optimist on Tour is gratis. Om zeker te zijn van een plek raden we aan vooraf aan te melden via deze link. Aanmelden op locatie kan uiteraard ook.

Voor toegang tot het TeamNL Olympic Festival is een ticket nodig. Klik hier voor de prijzen en om te bestellen.

Corona

Het TeamNL Olympic Festival vindt volledig ‘corona proef’ plaats. Dit betekent dat:

Vanaf 18 jaar 1.5 m tot elkaar wordt gehouden

Toegang wordt verleend aan volwassenen vanaf 13 jaar met een vaccinatiebewijs dan wel een negatieve pcr corona test

Bij aanvang wordt gevraagd naar de QR-code via de Corona app.

Locatie

Het TeamNL Olympic Festival vindt plaats op het Sportstrand van Den Haag, Strandweg 4 in Scheveningen.

http://optimistontour.nl/