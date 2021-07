Vaarverbod recreatievaart op de grote rivieren in Oost- en Zuid-Nederland

De afgelopen dagen is er veel regen gevallen in onder meer de Ardennen. Dit heeft gezorgd voor extreem hoge waterafvoer in de Maas. Zo’n situatie komt zelden voor en al helemaal niet in de zomerperiode. De Maas is van Ternaaijen tot aan Lith volledig gestremd voor alle scheepvaart, dus zowel beroeps- als recreatievaart. Op verschillende andere rivieren geldt een verbod op recreatievaart.

Rijkswaterstaat