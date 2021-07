Mercury Marine in EMEA introduceert drie nieuwe oliesoorten voor viertakt motoren

Mercury Marine in EMEA voegt drie oliesoorten voor viertakt motoren toe aan zijn assortiment om de beste bescherming te bieden voor een breed scala aan scheepsmotoren.

Hoogwaardige, volsynthetische Quicksilver SAE 10W30 scheepsmotor olie voor viertakt motoren is ontwikkeld om de levensduur van Mercury viertakt buitenboordmotoren te verlengen en ervoor te zorgen dat ze optimaal blijven draaien. Een revolutionaire, ‘supersynthetische’ formule van dubbele kwaliteit is bestand tegen thermische afbraak bij langdurig gebruik bij maximaal vermogen en hoge temperaturen. Dit maakt deze olie tot Mercury’s meest duurzame en sterke 10W30 viertakt olie tot nu toe. Met 49% meer antislijtage additieven, 45% meer dispergeer middelen en 24% meer detergenten dan ons hoogwaardige, halfsynthetische mengsel Mercury 10W30 biedt deze olie de hoogste mate van bescherming tegen corrosie en slijtage voor motoren die 10W30 olie nodig hebben. Dit mengsel zorgt voor een betere koude start en een maximaal behoud van de viscositeit over een breed temperatuurbereik. Dit is van cruciaal belang voor het behoud van een goede motorsmering.

Volsynthetische Quicksilver 5W30 scheepsmotor olie voor gebruik in viertakt buitenboordmotoren. Met meer corrosie remmers dan in olie voor personenauto’s. Voor extra bestendigheid tegen het veeleisende zeemilieu. Dit mengsel elimineert thermische afbraak bij hoge temperaturen en toerentallen en voldoet aan de meest recente NMMA vereisten voor katalysator compatibiliteit en corrosie bescherming.

Minerale olie Quicksilver 10W40 is speciaal geformuleerd en ontwikkeld om aan de behoeften van alle viertakt scheepsmotoren te voldoen. Het mengsel bevat geavanceerde corrosie remmers en is ontwikkeld om bestand te zijn tegen hitte en belasting bij hoge toerentallen, is compatibel met FC-W katalysatoren en voldoet aan de API SM vereisten.

De volsynthetische (5W30) en minerale (10W40) oliesoorten zijn ook geschikt voor populaire scheepsmotoren die niet door Mercury Marine werden vervaardigd.

Alle producten zullen vanaf juli 2021 verkrijgbaar zijn in het Mercury netwerk en kunnen worden gekocht in 3 verschillende volumes: 1 l, 4 l en vatformaat van 208 l.