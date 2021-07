Vaarverbod voor deel van rivier de Dommel opgeheven

Het vaarverbod dat vanaf 15 juli 2021 gold voor vrijwel de hele Dommel is deels opgeheven. Recreatievaart is nog niet mogelijk tussen de Neul in Sint Oedenrode tot voorbij de Molendijk in Liempde (Kasterense watermolen). Hier is het niet veilig om te varen.

