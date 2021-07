Jeanneau bouwt nieuw schip in de populaire elfmeterklasse

De Franse werf Jeanneau bouwt in 2022 het nieuwste jacht van de Sun Odyssey lijn, de Sun Odyssey 380. De werf bouwt al bijna 65 jaar jachten en voert bij ieder nieuw schip innovaties door. Naar verwachting wordt de Jeanneau Sun Odyssey 380 in januari 2022 gepresenteerd op de bootbeurs in Düsseldorf en is te bestellen bij de Jeanneau dealer Nautisch Kwartier Stavoren, wie in 2021 voor het derde jaar op rij is uitgeroepen tot Jeanneau Dealer van het jaar.

“Met de komst van dit compacte zeiljacht biedt Jeanneau een goed alternatief voor de populaire 349 en 410 uit de Sun Odyssey range,” aldus Arthur van der Werff, eigenaar van Nautisch Kwartier Stavoren. De verzonken gangboorden aan de achterzijde van de boot creëren barrièrevrije doorgangen. Oftewel: de Sun Odyssey 380 is uitgerust met het innovatieve walkaround deck. Dit geeft de bemanning de mogelijkheid om zich ontspannen en veilig naar voren te begeven. Met dit innovatieve cockpitontwerp met aflopende loopdekken zorgden de Fransen voor het eerst voor opschudding met de presentatie van de Sun Odyssey 440. Toen werden ze bekroond met de prijs als ‘Europa’s Yacht of the Year’ en inmiddels heeft Jeanneau dit walkaround deck ook bij de Sun Odyssey 490 en Sun Odyssey 410 gerealiseerd. Het werd in twijfel getrokken of dit concept ook zou werken voor schepen met een lengte van minder dan veertig voet, maar met de komst van de nieuwe Sun Odyssey 380 gaan de Fransen de uitdaging aan. Naast de vaste kiel in twee diepgangvarianten is de boot ook leverbaar met een liftkiel die hydraulisch op te tillen is. Daarmee kan de diepgang variëren van minimaal 1,29 meter tot maximaal 2,70 meter. Dit vergroot het vaargebied en met de dubbele roerbladen moet het schip gemakkelijk droog kunnen vallen. Verder komt de boot met een groot scala aan vernieuwende opties waardoor de klant de boot volledig naar eigen wens kan samenstellen.

