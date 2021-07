12 apps voor een ontspannen zeilvakantie

De vakantie is begonnen. Terwijl je telefoon uitgeschakeld in de donkerste hoek van de kaartentafel ligt, zit jij ontspannen in de kuip te genieten van wind en water. Of toch niet? Ontspannen zeilen is ook alle informatie over de getijden, stromingen en ankerplaatsen bij de hand hebben. Met je mobiele apparaat heb je alles zo aan je vingertoppen. Welke apps gebruikt de redactie van Zeilen tijdens de zomervakantie van 2021? We zetten ze hier voor jou op een rijtje. Mis je nog iets? Je kan de lijst aanvullen in de comments.

Zeilen.nl