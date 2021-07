Vernieuwde opleiding tot kanotrainer van start

De opleiding tot kanotrainer is volledig vernieuwd. De laatste keer dat het mogelijk was om de opleiding te volgen was in 2017, ondertussen is hard gewerkt door het docententeam om het opnieuw vorm te geven. Er wordt nu gebruik gemaakt van de Watersport Academy Online. De nieuwe leeromgeving vanuit het Watersportverbond biedt verenigingen de mogelijkheid om eenvoudig en flexibel instructeurs en trainers op te leiden op de eigen vereniging.

