Koudumer schipper over Grytsje Obes: ‘Dit is een kampioensskûtsje’

Het Koudumer skûtsje Grytsje Obes heeft sinds drie jaar een enthousiaste jonge schipper, Arjen de Jong (24). Helaas kan de bemanning haar kunsten niet vertonen tijdens wedstrijden, want vanwege corona gaan dit jaar opnieuw de IFKS niet door. De Jong gaat in op hoe hij in de zeilwereld belandde, wat zijn beste prestatie tot nu toe is en wat hij voor ogen heeft met Grytsje Obes.

