7 tips om je bemanning tevreden te houden

De Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace staat deze zomer met stip in onze agenda. Met een kleine reeks artikelen bieden we je alvast wat voorpret. Deze week: hoe houd je je bemanning tevreden? Een race zeilen is één ding. Zeilen in team, iets anders. Hoe zorg je dat je bemanning ieder jaar blijft terugkomen?

Zeilen.nl