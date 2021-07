Populaire dagcursus Vaarbewijs van Yachtconsult start weer op zaterdag 31 juli 2021

De eerst volgende dagcursus van Yachtconsult start op zaterdag 31 juli 2021. Door de Corona-crisis hebben vele watersporters geen vaarbewijs kunnen behalen. Maar er zijn wel veel watersporters bijgekomen, die een boot gekocht hebben en een vaarbewijs nodig hebben. Het bewijs dat je in elk geval de kennis hebt opgedaan, hoe je zou moeten varen. Zelfs al lukt dat misschien niet altijd meteen!

Die regels, navigatiekennis en veiligheid kun je leren uit een boek of via een online een cursus, maar dat blijkt vaak ingewikkelder dan gedacht. Dat komt door veel onbekende scheepstermen als steven, linkse en rechts draaiende schroeven, trossen en springen, NAP, KP, waterpeil, en het verschil tussen zeilen over stuurboord en bakboord (de laatste heeft voorrang op een ander klein zeilschip…).

Als je een dagcursus volgt legt Roland Sterker dit allemaal glashelder uit. Daarbij krijg je veel tips, ezelsbruggetjes en geheugensteuntjes om het beter te onthouden. Ook belangrijk is, dat je direct vragen kunt stellen, zodra iets niet duidelijk is! Daarom krijgen we veel cursisten die alsnog de dagcursus komen volgen, omdat na het boek lezen of de online cursus er nog vele vragen overbleven.

Kijk voor een compleet overzicht met alle locaties, startdata en overige watersportopleidingen op de site.

Het is ook mogelijk een cursus te volgen op locatie (privéles, company cursus, met een groep vrienden of een cursus in samenwerking met een watersportvereniging). Neem daarvoor contact op met Roland Sterker via 06-53 62 32 31 of rs@yachtconsult.com.

Meer informatie www.yachtconsult.com