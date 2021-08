Verdachte speedbootongeluk Zoutelande hoort werkstraf van 240 uur tegen zich eisen

Een 35-jarige man uit Koudekerke krijgt als het aan de officier van justitie ligt een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een vaarverbod voor drie jaar voor het fatale speedbootongeluk in Zoutelande twee jaar geleden. Bij het ongeluk kwam de 15-jarige Mirthe uit Neer om het leven. Vandaag was de inhoudelijke behandeling van de zaak in Amsterdam.

Omroep Zeeland