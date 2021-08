Eerste Voyager 61 te water, ‘wordt vervolgd’

Met de tewaterlating van de Voyager 61, het eerste exemplaar van een gloednieuwe lijn van luxe mini-superjachten, heeft de Van den Hoven-werf in Nederland zijn belofte om met iets heel anders te komen waargemaakt. Ontworpen en gebouwd om de liefhebbers van dit rasmerk in staat te stellen om aanmerkelijk verder op hogere snelheden te varen, voldoet de Voyager-reeks aan elke denkbare wens die aan een top-motorjacht tussen de 50 en 80 voet gesteld kan worden.

‘Now, Voyager, sail thou forth, to seek and find.’ Deze beroemde woorden van de Amerikaanse dichter Walt Whitman zijn dan wel geschreven rond 1890, maar ze drukken perfect het gevoel van avontuur uit dat eigenaars van een Van den Hoven Voyager-motorjacht in de jaren 2020 zullen ervaren. En ook een gevoel van geestdrift, want de Nederlandse werf is erin geslaagd om de uitstekende constructie en afwerking waarop zijn reputatie is gebaseerd toe te passen in een indrukwekkend, volledig in aluminium gebouwd fast-displacement jacht waarmee u snel en met een hoge mate aan comfort lange afstanden kunt afleggen.

Geïnspireerd om verder te gaan

Van den Hoven heeft de afgelopen twee decennia een marktsegment veroverd onder kenners van hoogstaand vaargenot met de bouw van zo’n zestig naar wens gebouwde stalen motorjachten tussen de 15 en 24 meter. De klanten van de werf waren al overtuigd van de exclusieve combinatie van ruimte, afwerking, comfort en prestaties van de jachten van deze afmetingen. Ze waren ook de inspiratie achter het Voyager-concept, dat in aluminium wordt gebouwd om aan een specifiek verzoek te voldoen.

‘We hoorden regelmatig van klanten die verder willen reizen en hun bestemming sneller willen bereiken,’ legt werfdirecteur Bart van den Hoven uit. ‘Tegelijkertijd willen ze niets opofferen van de luxe en het comfort die ze van het merk Van den Hoven kennen. Gebieden als de Middellandse Zee, Scandinavië en de Britse kust worden steeds populairder. Een fast-displacement jacht van aluminium is ideaal. Met een topsnelheid van 22,5 knopen lijken afstanden al gauw korter. En langere tochten worden in aanzienlijk comfort gemaakt, in het soort luxe omgeving dat je van een superjacht verwacht.’

Ontworpen voor duurzaamheid

Naast het raadplegen van klanten heeft Van den Hoven veel tijd en energie geïnvesteerd in meerdere jaren van onderzoek en ontwikkeling om te waarborgen dat deze nieuwe lijn van vlaggenschepen zou beantwoorden aan de strikte kwaliteitsnormen van de werf. Dit heeft ook geleid tot een nauwe samenwerking met toonaangevende experts in de wereld van Nederlandse superjachten.

‘Het Voyager-concept is ontwikkeld in samenwerking met de zeer ervaren ontwerper René van der Velden,’ legt Bart van den Hoven uit. ‘Hij is erin geslaagd om de karakteristieke lijnen van een Van den Hoven te behouden en te voldoen aan onze wens om veel ruimte te hebben in het interieur en om je rond te boot te bewegen. Daarnaast moesten de prestaties het afleggen van grote afstanden bij hoge snelheden tot een genot maken.

Snelheid en comfort

Een romp ontwerpen waarin comfort, snelheid en een laag brandstofgebruik worden samengebracht was natuurlijk een essentieel element van deze prestaties en ook hier heeft teamwerk zijn vruchten afgeworpen. De bekroonde Nederlandse naval architect Fred Dorresteijn heeft een romp getekend met het kleinst mogelijke spiegeloppervlak. De kiellijn loopt van voren naar achteren omhoog, waardoor weerstand en deining bij minder dan rompsnelheid tot een minimum worden beperkt.

Na de tewaterlating van de Voyager 61 zijn de indrukwekkende prestaties gebleken die overeenkomen met de kwaliteit van het ontwerp en de bouw. ‘Ik heb de afgelopen dertig jaar op zo veel motorjachten gevaren, en kan in alle eerlijkheid zeggen dat dit jacht uitzonderlijk goed presteert,’ zegt Van den Hoven. ‘Ik voelde het meteen tijdens de eerste proefvaart. De Voyager is zeer wendbaar, makkelijk aan te meren, accelereert snel en verbruikt heel weinig brandstof: 24 liter per uur bij een snelheid van acht knopen is heel efficiënt voor een jacht met zoveel ruimte.’

Fraai uiterlijk

De Voyager 61 heeft een prachtige lichtblauwe kleur gekregen, een van de vele keuzemogelijkheden die klanten hebben. De kenmerkende look van Van den Hoven is op afstand direct herkenbaar met een tijdloos, elegant en robuust ontwerp dat zich onderscheidt van andere. De Voyager 61 laat ook zien hoe in het concept uitstekend gebruik wordt gemaakt van al fresco- ruimten. Een grote flybridge biedt comfortabel plaats aan acht personen, die zullen genieten van de geneugten van de buitenkombuis en de loungers. Het achterdek is een aangename plek om in de schaduw van de open lucht te genieten, terwijl het voordek fantastisch is om vanaf de grote zonnebedden de wereld te zien voorbijgaan.

Het interieurontwerp biedt de best mogelijke combinatie van ruimte, licht en transparantie, allemaal binnen een zeer gerieflijk woongedeelte. Een grote open kombuis op het hoofddek is verbonden met de salon en de eetkamer, waarbij één vloeiend meubelstuk de indeling eenvoud verleent en tegelijkertijd optisch veel ruimte genereert. Op vergelijkbare wijze worden op het benedendek glazen wanden en deuren gebruikt in de badkamers om één doorlopende ruimte te creëren. Uitgebreid gebruik van glas in de opbouw completeert de lichte en luchtige sfeer op de Voyager 61 en staat tegelijkertijd borg voor schitterende uitzichten.

Volgende stappen

Het onmiddellijke succes van de eerste Voyager heeft het besluit van de werf bevestigd om de ontwerpen van 50-, 71- en 80-modellen te onthullen, terwijl een Voyager 50 Coupe al in aanbouw is. Zoals bij iedere Van den Hoven wordt elk aspect van de bouw in eigen huis gedaan, zodat klanten verzekerd zijn van maximale efficiency, een concurrerende prijs en een echt persoonlijke service. Het gebruik van aluminium geeft toekomstige Voyager-eigenaren een keur aan persoonlijke keuzes op het gebied van indeling, terwijl de hogere snelheid die door het ontwerp en de romp mogelijk is verder kan worden geoptimaliseerd door een reeks van optionele voortstuwingsinstallaties.

Hiswa te water

De Voyager 61 zal te zien zijn op de Hiswa te Water van 1 tot 5 september 2021, stand B-035 aan de VIP-steiger. Ook zal daar de nieuwe Executive 1850 Flybridge gepresenteerd worden.