ClubSwan 125 Skorpios pakt monohull line honeurs tijdens de 49e Rolex Fastnet Race (video)

De ClubSwan 125 Skorpios van Dmitry Rybolovlev heeft de monohull line honeurs behaald in de Rolex Fastnet Race, nadat ze om 20:15u de finishlijn in Cherbourg passeerde. De totaal verstreken tijd voor het voltooien van de 695 zeemijl lange race van Cowes naar Cherbourg was 2 dagen, 8 uur, 35 minuten en 5 seconden.

Clubracer