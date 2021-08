Uitkijken naar de 37e Hiswa te Water, opbouw begonnen in Lelystad

In de Bataviahaven in Lelystad is de opbouw begonnen van de Hiswa te Water. De 37e editie van de watersportbeurs wordt dit jaar nog groter en grootser opgezet dan afgelopen jaren, met een extra pier, meer horeca en een verdrievoudigde ontvangstruimte. Onder de noemers informatie, entertainment en spektakel kunnen de watersportliefhebbers van 1 t/m 5 september hun hart weer ophalen.

Burgemeester van Lelystad Mieke Baltus is trots dat Lelystad wederom de thuishaven is voor de Hiswa te Water. Na een jaar afwezigheid vanwege de Covid-pandemie is ze blij dat de stad binnenkort weer volstroomt met watersportliefhebbers. “Gelukkig is er, gezien alle recente ontwikkelingen en uitspraken vanuit de overheid, dit jaar geen enkele reden waarom de Hiswa te Water op 1 september a.s. de deuren niet gewoon zal openen. We kijken er enorm naar uit om de bezoekers weer in ons mooie Lelystad te ontvangen,” aldus Burgemeester Baltus van de Gemeente Lelystad.

Nieuwe watersporters

Met de groei van de populariteit van de watersport in het afgelopen jaar, is ook de aanschaf van een eigen boot voor steeds meer mensen een wens. Op de Hiswa te Water kunnen potentiële bootbezitters binnen het enorme aanbod ongedwongen rondkijken, informatie verzamelen en proefvaren. “Er zijn veel nieuwe watersporters bijgekomen en je ziet dat er juist onder deze groep behoefte is aan informatie,” aldus Arjen Rahusen, directeur van de Hiswa te Water. ‘We vinden het dan ook belangrijk dat de bezoekers niet alleen een leuke inspirerende dag beleven, maar ook goed geïnformeerd worden.” Om (nieuwe) watersporters goed en onafhankelijk te informeren zijn speciale informatie-stands gecreëerd die worden bemand door de redacties van het blad Motorboot en Zeilen Magazine. Maar bovenal kunnen bezoekers natuurlijk terecht bij de exposanten zelf.

Enthousiaste exposanten

Dat ook de watersportbranche uitkijkt naar de komende beurs, blijkt wel uit de enorme belangstelling om in Lelystad aanwezig te zijn. Vrijwel alle bekende merken en werven zijn van de partij. Klaas Schiphof, eigenaar/directeur van Aquatec (Antaris, Makma Maril), is sinds vele jaren met zijn bedrijf jaarlijks op de HISWA te Water te vinden, dit jaar met maar liefst 11 boten. Klaas Schiphof: “Mensen hebben Nederland, en daarmee de watersport, het afgelopen jaar herontdekt. Men gaat niet alleen nu, maar waarschijnlijk ook de komende jaren niet zo gemakkelijk naar het buitenland op vakantie.” De belangstelling voor zijn boten is groter dan ooit. Hij is dan ook heel blij dat de ‘echte’ Hiswa dit jaar weer gewoon doorgaat. “Als je heel veel op één dag wilt bekijken, dan is de Hiswa te Water ‘the place to be’. Je ziet er een hele goede afvaardiging van de Nederlandse watersport. Bovendien is het een hele leuke beurs. Je staat er lekker buiten, de boten liggen waar ze behoren te liggen, namelijk IN het water. Het gaat om emotie en beleving, om al die boten bij elkaar, dat is het mooiste wat er is.”

Spectaculair ontvangst

Wanneer de deuren op 1 september open gaan, komt de bezoeker in de nieuw opgezette ontvangsthal, waar direct van alles te beleven is. Naast de Cooper 680 – de Publiekslieveling van 2020 – en de op waterstof aangedreven ZuidWesterSloep 525, hangt in de nok van de tent het 6.90 meter lange foiling jacht 69F van Team DutchSail – Janssen de Jong. Ex-Olympiër Pieter-Jan Postma zal over deze nieuwe zeilsensatie vertellen. Verder is in de entreehal de Gibbs Quadski te bewonderen, een combinatie van Jetski en Quad. Dit amfibievoertuig was nog niet eerder in Nederland te bewonderen. Ook zijn er verschillende fliteboards te zien, de nieuwste trend op het gebied van extreme watersport, de Ibbuble onderwater drone en de Manta 5, waarmee je ‘vliegend’ over het water kunt fietsen.

Kades en steigers

Op de kades zijn de vele kade-exposanten te vinden die een aanbod hebben variërend van jachtmakelaars en ligplaatsverhuurders tot zeilkleding en schroefassen. Voor vrijwel iedere vraag die een bezoeker heeft op het gebied van watersport is op de kades een antwoord te vinden. Langs de steigers zijn de 150 boot-exposanten die tezamen ruim driehonderd boten klaar hebben liggen voor de bezoekers. Hiermee is er een complete line-up te zien, variërend van RIB tot tenders en sloepen, motorboten en zeiljachten, voorzien van zowel hybride als verbrandingsmotoren en gebouwd van PVC, polyester, staal of aluminium. Het afgelopen jaar heeft veel innovaties gebracht binnen de watersport en dat zie je terug in veel primeurs, allerlei noviteiten en nieuwe concepten. Mooie voorbeelden hiervan zijn een 3D-geprinte sloep en foilende zeil- en motorboten, waarmee je over het water ‘vliegt’.

Houseboats en Superjachten

Sinds een aantal jaren zijn de Houseboats een bezienswaardigheid op de beurs. Steeds meer mensen ontdekken deze nieuwe vorm van recreatie op het water. Joep Berlage van La Mare Houseboats: “Wij zijn er met onze varende Houseboat. Ik weet dat er een aantal van onze concurrenten liggen, dus mensen hebben iets te vergelijken op de beurs. Dat vind ik belangrijk, want iedere Houseboat heeft weer zijn eigen doelgroep. De clientèle voor de Houseboats komt overal bij iedereen om te vergelijken. Hoe gemakkelijk is het, als je dat kan doen op één plek aan één steiger. Dat is uniek.” Aan de extra pier, die dit jaar als uitbreiding bij de beurs in gebruik wordt genomen, komt de zogenaamde Boulevard waar de superjachten worden getoond. Hier zijn een aantal nieuwe gezichten die zich voor het eerst presenteren aan het watersportpubliek, zoals de St. Barth en de Riviera 4800 uit Nieuw-Zeeland, een superjacht compleet met ingebouwde Tender-garage. De grootste boot op de beurs is de 30 meter lange Princess Y85. Leuk en handig: Tussen de Boulevard en de rest van de beurs vaart een gratis pontje.

Alle informatie over de beurs en de exposanten is te vinden op www.hiswatewater.nl.