Watersport-TV & BotenteKoop bieden HISWA exposanten een alternatief

De teleurstelling bij de organisatie, exposanten maar ook watersportliefhebbers is groot nadat voor het tweede achtereenvolgende jaar de Hiswa te water vanwege de geldende corona beperkingen niet kan doorgaan. Exposanten die hun (wereld) primeurs toch aan een groot (internationaal) publiek willen laten zien, kunnen dit doen via Watersport-TV in een coproductie met BotenteKoop.

Watersport-TV