Luuc van Opzeeland pakt brons op eerste WK iQFOiL

De 22-jarige Luuc van Opzeeland pakte zondag bij het eerste WK iQFOiL het brons achter de Fransman Nicolas Goyard en Matthew Barton (GBR) die met het zilver naar huis ging. Huig – Jan Tak (NED) haalde de finale met de beste vier net niet en eindigde als vijfde in het Zwitserse Silvaplana. Ook Nederlands succes in de categorie onder 21-jaar, Max Castelein pakte daar het zilver achter Finn Hawkins (GBR). Over drie jaar op de Olympische Spelen in Parijs vervangt de iQFOiL de RS:X windsurf klasse.

Bronze Van Opzeeland trots en kijkt vooruit

Van Opzeeland: “Van Nico (winnaar Nicolas Goyard – Fra red.) verliezen is geen schande. Ik ben er vooral trots op hoe ik deze week heb gevaren. Daar ben ik echt super blij mee. In Marseille bij het EK in oktober zal ik er alles aan doen om Nico en de andere mannen achter me te houden. Het was een goed evenement, waar ik weer van kan leren. De komende weken is het gewoon een kwestie van gas er op en weer door gaan.”

De pas 22-jarige Van Opzeeland die zich naast zijn full-time studie zelfstandig voorbereidt heeft op dit wereldkampioenschap was zaterdagavond door zijn tweede plaats in het klassement al verzekerd van een positie in de grote finale op zondag. Op zondag wanneer de medailles verdeelt werden, namen de beste twaalf uit het klassement het in een knock-out series tegen elkaar op. Door zijn tweede plaats in het klassement hoefde Van Opzeeland alleen de finale race met de beste vier te varen.

Van Opzeeland: “In die finale wilde ik het op een lijn zetten. Bij de start ging ik er vol voor. All or nothing op een halve-windse start. Tricky, want als je een klein foutje maakt kan je hard crashen. Daarna een mooie downwind, waarin de wind voor mij net de verkeerde kant opdraaide, die kon ik nog corrigeren. Maar toen ik vervolgens nog een winddraaiing kreeg kon ik het niet meer recht zetten. Dat heeft me uiteindelijk de wedstrijd gekost. Maar ik moet tevreden zijn met deze week en dat ben ik ook. Ik heb de hele week constant gevaren, daar ben ik trots op en dat belooft veel voor de toekomst.”

Tak blij met vijfde plaats

De 26-jarige Huig-Jan Tak, onderdeel van de nationale selectie van Team Allianz, was na afloop blij met zijn resultaat op dit eerste officiële WK iQFOil. Tak: “Ik ben super blij met mijn vijfde plaats. Door mijn zesde plaats in het klassement plaatste ik mij voor de quarterfinals. Voor mij heel belangrijk, aangezien een top acht positie op het WK belangrijk is voor de status vanuit het Watersportverbond. Ik begon dus als zesde aan de finale dag en en wist nog een positie te winnen. Uiteindelijk eindig ik als vijfde. Ik zat nog dicht bij de finale met de beste vier, maar ik ben super happy met dit resultaat.”

Klassement

Gold fleet incl. Nederlandse mannelijke deelnemers

1. Nicolas Goyard – FRA

2. Matthew Barton – GBR

3. Luuc van Opzeeland – NED

4. Sebastian Koerdel – GER

5. Huig-Jan Tak – NED

8. Finn Hawkins – GBR – U21

16. Max Castelein – NED – U21

18. Amado Vrieswijk – NED

48. Joost Vink – NED – U21

51. Sil Hoekstra – NED

59. Luc Schmitz – NED – U21

70. Floris Franken – NED – U21