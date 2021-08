IJzeretende bacterie gevonden in Kanaal van Gent naar Terneuzen

In het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een ijzeretende bacterie gevonden. Het gaat om de MIC-bacterie. Die vreet zich dwars door ijzer en zelfs door staal. In de jachthaven van Zelzate, net over de grens in Belgiƫ, zijn al verschillende boten zwaar beschadigd. Belgische onderzoekers maken zich grote zorgen.

NOS.nl