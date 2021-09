Groen licht voor nieuwe huisvesting Maritieme Academie Harlingen

De nieuwbouw van Maritieme Academie Harlingen kan doorgaan. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het stedenbouwkundig plan. De nieuwe huisvestingslocatie wordt vanaf volgend jaar op het parkeerterrein naast de huidige school aan de Almenumerweg in Harlingen gebouwd. Aan het begin van schooljaar 2023-2024 wordt het gebouw in gebruik genomen.

