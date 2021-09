Amels en Damen Yachting lanceren Amels 78-meter Full Custom superjacht

Amels en Damen Yachting hebben hun Amels 78-meter Full Custom superjacht te water gelaten in Vlissingen, Nederland. Het superjacht zal een reeks proefvaarten ondergaan voordat het in 2022 aan haar eigenaar wordt geleverd. De romp van het schip werd voor het eerst te water gelaten in december van 2019 bij de faciliteit van Damen Yachting in Roemenië. Het werd afgelopen mei opnieuw te water gelaten vanuit de Amels en Damen Yachting faciliteit in Vlissingen, Nederland na aankomst om haar laatste afbouw te ondergaan.

Andrew Tree van Superyacht Technical Services, die namens de eigenaar toezicht heeft gehouden op het bouwproces, zegt: “Het moment dat een project voor het eerst naar buiten gaat is altijd heel bijzonder. Het is onmogelijk om niet trots te zijn op het bereiken van dat moment en de mogelijkheid om achterom te kijken en echt te bewonderen hoe een eerste visie is omgezet in werkelijkheid.”

Het superjacht is het grootste Amels superjacht in volume dat te water zal worden gelaten, met een binnenvolume van 2.885 GT. Het exterieur is ontworpen door Espen Øino en het interieur komt van de tekentafels van Zuretti Interior Design. Haar scheepsarchitectuur werd voltooid door Damen Yachting. De Amels 78 biedt plaats aan maar liefst 14 gasten aan boord en wordt bediend door een bemanning van 26.

Over de lancering van Amels’ grootste project tot nu toe zegt Daan Langezaal, projectmanager bij Amels en Damen Yachting: “Als ze in 2022 wordt opgeleverd, zal de Custom Amels 78 qua volume het grootste Amels superjacht zijn dat tot nu toe is gebouwd. Haar in de open lucht en bij daglicht te zien is een echte herinnering aan haar grootte en aanwezigheid, maar benadrukt ook haar ontwerp en hoe het is bewerkt om haar vorm prachtig te dragen. Het hele team van Amels en Damen Yachting is ongelooflijk trots op het bereiken van deze nieuwe mijlpaal, iets wat we niet voor elkaar hadden gekregen zonder de geweldige samenwerking van het team van de eigenaar en al onze co-makers. We kijken nu uit naar de volgende fase en haar op het water te krijgen voor de proefvaarten.”

Enkele van de opvallende kenmerken van de Amels 78 meter Full Custom zijn haar ruime bovendek, een zwembad op het achterdek en brede dekken aan zowel bakboord- als stuurboordzijde, die gebruikt kunnen worden als privé gastenbalkons.

Superyachttimes.com (engels)

Foto: Tom van Oossanen