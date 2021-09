Toch nog een prijs voor kapotte waterstofboot

De Technische Universiteit Delft heeft met de eerste foilende boot die wordt aangedreven door waterstof meegedaan aan de wereldkampioenschappen voor duurzaam aangedreven boten in Monaco.

De boot is ontworpen en gebouwd door twintig studenten van het TU Delft Solar Boat Team als onderdeel van het Hydro Motion project. De studenten hadden slechts een jaar nodig om de boot te bouwen.

De trimaran is meer dan acht meter lang en wordt bestuurd door drie bestuurders. Het schip is uitgerust met een compleet waterstofsysteem en zeer geavanceerde elektronica. De waterstof wordt onder hoge druk opgeslagen in een tank aan boord. De brandstofcel mengt het gas met zuurstof en wekt zo stroom op voor de elektromotor.

Ondanks dat de trimaran meer dan een ton weegt lukt het toch om het gevaarte uit het water te krijgen. Door de geringe weerstand van de draagvleugels kan de snelheid oplopen tot wel veertig kilometer per uur. Om te foilen is minimaal 22 kilometer per uur nodig.

Deelname aan het wereldkampioenschap, de Monaco Energy Boat Challenge, leidde tot een deceptie. Door technische problemen kon de waterstofboot niet meevaren. Toch sleepten de studenten nog wel een award in de wacht, het team kreeg de Nieuwe Generatie Prijs.

www.solarboatteam.nl