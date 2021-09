Kijk terug in de tijd

“Hoe zou het er hier honderd jaar geleden uit hebben gezien? Of driehonderd jaar terug?” een vraag die bij menig watersporter opkomt bij het binnenvaren van historische havenplaatsen als Hoorn, Middelburg of misschien zelfs Stavoren.

Wie een kijkje wil nemen in dat verleden zou eens langs moeten gaan bij Dat Narrenschip. Sinds 2000 is dit antiquariaat gespecialiseerd in antieke landkaarten, stedenprenten, atlassen, antieke reisboeken, beschrijvingen van landen en steden en oude stadsplattegronden.

Veel van de kopergravures, etsen en litho’s hebben de scheepvaart als onderwerp. De antieke kaarten en prenten vertellen van alles over de historie van onze geliefde watersport.

Dat Narrenschip heeft twee fysieke verkooppunten, in Amsterdam en Middelburg. Maar veel interessanter is de uitgebreide website met zoekmachine. Alle kaarten en prenten zijn tot in detail in te zoomen.

De prijzen variëren van dertig euro voor een kleine kopergravure van Schenkenschans en kasteel Byland (Gelderland) van rond 1734, gemaakt door Hendrik Spilman in 1750, tot een houtsnede, uitgegeven in 1525 te Straatsburg door Johannes Grüninger voor 7.500 euro. Dit is de oudste kaart waarop de naam ‘America’ is vermeld. Deze wereldkaart van 32 bij 48 centimeter is misschien wat overdreven als verjaardagskado voor een trouwe zeilmaat, of als schilderijtje boven de kombuis. Maar op de site staan gelukkig heel veel betaalbare alternatieven. Dat Narrenschip garandeert dat ze geen reproducties aanbieden, alleen originele gravures, etsen, litho’s en boeken, vervaardigd in of omtrent het opgegeven jaar.

www.datnarrenschip.nl