Vaarpostcast

Nu podcasts als paddestoelen uit de grond lijken te schieten en elke moord in een eigen tiendelige serie overpeinzingen wordt opgelost, zou er toch ook een watersporter-podcast moeten zijn. Inderdaad, die is er. Het is de Vaarplezier-podcast en wordt gemaakt door Arjen Bergeijk en Bert Bosman.

Elke luistershow heeft drie terugkerende onderdelen. De nieuwtjes worden besproken, er is een gast, die de Vaarplezier podgast wordt genoemd en een losse onderwerpen-rubriek met de naam Wat-Verder-Ter-Scheepstafel-Komt. Om de week wordt er een nieuwe uitzending opgenomen.

De presentatoren Arjen en Bert zijn niet alleen watersportliefhebbers, ze zijn beide ook professioneel werkzaam in de watersportsector. Bert kennen we nog als redacteur van de Waterkampioen waar hij talloze artikelen en waardevolle tests en reviews maakte. Sinds het stoppen van dit iconische tijdschrift is hij docent Nautische Vaktechniek aan de IVA in Driebergen. Arjen is oprichter en mede-eigenaar van Vaarplezier, het opleidingsinstituut dat zorgt voor nautische opleidingen zoals de cursus Klein Vaarbewijs. Door de combinatie van naamsponsor en presentator krijgen we wel steevast een licht commercieel getinte boodschap over vaaropleidingen maar die reclame wordt ruimschoots goedgemaakt door interessante onderwerpen en goed gekozen gasten.

Deze nautische podcast verschijnt slechts tweewekelijks.

www.vaarplezier.nl/podcast