Elfstedentocht in vijf dagen: 220 kilometer lang suppen

In gedachten ligt het elfstedenkruisje al op tafel in de huiskamer voor Wypkje Hamburg-de Jong (45) in Drachten. “Wy moatte it no helje kinne”. Zelfverzekerd zal ze met haar sportvriendin Hanneke de Jong uit Opeinde (Sm.) aan de start verschijnen voor de tocht der tochten op haar star-board.

Leeuwarder Courant