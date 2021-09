Stand up paddle boarder in problemen blijkt loos alarm

Dinsdagavond omstreeks 20.45 uur is KNRM station Noordwijk gealarmeerd voor een stand up paddle boarder in problemen ter hoogte van strandafrit 10 in Noordwijk. De reddingboten van KNRM station Katwijk en IJmuiden waren bij toeval in de buurt en zijn direct naar de opgegeven locatie gevaren.

