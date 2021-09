Hijsoefeningetje?

Begin september komt er een vreemd verhaal naar buiten. Het Belgische zeiljacht Dockside van Jean Luc Ralet komt op tien mijl uit de kust van Scheveningen een zwemster tegen die om hulp vraagt. De zwemster heef een wetsuit aan maart is toch onderkoeld. Jean Luc is met een bemanningslid aan boord en in eerste instantie denken de heren een zeehond te zien. Dan ontdekken ze pas dat het geen zeehond is maar een mens.

Het duo slaat alarm via de Kustwacht en er wordt meteen groots uitgerukt. Voor de exacte positiebepaling van de lokatie komt er een vliegtuig over. Er vertrekken twee reddingboten uit Scheveningen en uiteindelijk vist een helikopter de zwemster uit het zoute zeewater.Er zit twintig minuten tussen de signalering en de redding.

In die tussentijd lukt het de beide heren niet om de vrouw aan boord te krijgen. Ze werpen haar een zwemvest toe en een reddingsboei wat gelukkig afdoende is. Maar stel dat ze verder op zee waren geweest en de drenkeling was een van de bemanningsleden geweest. Dan had ‘niet aan boord kunnen krijgen’ veel ernstiger consequenties kunnen hebben. Daarom is het goed voor elke watersporter om eens na te denken over een dergelijke situatie.

Met een beetje golven is een zwemtrap aan de spiegel levensgevaarlijk en geen geschikte optie meer om aan boord te komen. De boot beweegt te snel om de trap te grijpen en aan boord te klimmen. De kans op verwonding is groot en dan ben je natuurlijk verder van huis.

Midscheeps beweegt het schip, als dat met de neus in de golven ligt, een stuk minder heftig. Een drenkeling met de hand aan boord trekken is voor de meeste zeilers te zwaar. Ook met twee sterke kerels is dit flinke uitdaging. Wat wel werkt is om de zwemmer met een val aan boord te takelen. Met een vallenlier op het kajuitdek kost het ophijsen van een drenkeling inclusief nat pak en volle laarzen wel wat kracht maar het is goed te doen. De drenkeling moet zorgen dat de band van het reddingsvest strak om zijn lichaam zit. De val wordt aan het oog aan de voorkant geklikt of vastgezet met een paalsteek (of een vissersknoop). Tijdens het hijsen armen langs het lichaam houden om niet uit de band te glijden en hijsen maar. Voelt niet fijn maar als je met beide benen op een dek staat in plaats van in de plomp ben je dat snel vergeten.

Misschien had de zwemmende vrouw voor Scheveningen al lang aan de warme thee kunnen zitten als de reddingsdiensten aan kwamen racen. Vanaf de bank thuis is het natuurlijk altijd makkelijk praten. Maar een klein reddingsoefeningetje tijdens een zwempartij met mooi weer is helemaal geen slecht idee. Denk er in ieder geval eens over na.