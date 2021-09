Spirit Yachts (weer) sponsor James Bond

Het is, op een paar bedrijven na, vooral een Engels feestje: de sponsoren van de nieuwe James Bond-film No Time To Die. Nu heeft ook het het Engelse jachtenmerk Spirit Yachts bekend gemaakt officieel sponsor te zijn van de 25e James Bond-film. En dat is de tweede keer dat het jacht van het merk een rol krijgt in het leven van 007.

