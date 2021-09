Stoomsleepboot Jan de Sterke komt naar de Lekkodagen, maar dat is niet vanzelfsprekend…

‘Waar is jullie stoomboot gebleven?’ Dit is een vraag die de Stichting Stoomsleepboot Jan de Sterke het afgelopen jaar regelmatig gesteld is. De markante Stoomboot Jan de Sterke, de kleinste uit de vloot stoomschepen in Nederland, heeft Gorinchem als thuishaven en ligt in de wintermaanden altijd in de Lingehaven, naast de sluis. In de overige maanden heeft de boot een vaste ligplaats aan de Linge, onder de molen aan de Ondervloed.

t Groentje