Mini Transat op stootgaren met bestemming ‘vulkaaneiland’

84 solozeilers liggen met hun lichtgewicht oceaanracertjes op stootgaren in Les Sables d’Olonne. Zondag 26 september gaat hun ultieme wedstrijd, de Mini Transat EuroChef, van start. Het doel van de eerste etappe is Santa Cruz de La Palma, gelegen op het Canarische eiland La Palma. Het eiland was de afgelopen dagen in het nieuws vanwege de eruptie van de vulkaan Cumbre Vieja, maar desondanks is het eindpunt van de 1350 mijl lange etappe volgens de lokale autoriteiten gewoon veilig, dus er kan volgens plan worden gestart.

(Foto: Vincent Olivaud)