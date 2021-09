Brits – en Nederlands koninklijk huis leent kunst voor expositie

De nu al legendarische expositie van schilderijen van de zeeschilders Willem van de Velde de Oude en zijn zoon Willem van de Velde de Jonge in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, wordt nog bijzonderder dan gedacht. Naast nog nooit vertoonde wandtapijten die recentelijk door het museum zelf werden verworven, zullen schilderijen van zowel het Britse- als het Nederlandse koninklijk huis de tentoonstelling opsieren. Op 1 oktober opent het Scheepvaartmuseum de deuren van deze bijzondere nautische kunst.

Vader en zoon van de Velde hadden zeventig jaar lang een bloeiend en internationaal opererend familie-atelier en werden gezien als maritieme experts en toonaangevende Nederlandse zeeschilders van de zeventiende eeuw met een grote artistieke invloed. Willem de Oude was vaak bij grote zeeslagen zelfs op het water, volgens het museum “varend in een klein zeilschip, als een heuse ‘embedded journalist’.”

De Britse koningin leent het museum de schilderijen Holmes’s Bonfire, the burning of Dutch merchant ships between Terschelling and Vlieland (Willem van de Velde de Oude, 1676), The Royal Escape in a breeze (Van de Velde de Jonge, 1675) en The ‘Golden Leeuw’ at Sea in Heavy Weather (Willem van de Velde de Jonge, 1671).

Koning Willem-Alexander leende een werk uit dat normaal aan de muur hangt in zijn werkkamer op het Paleis op de Dam. het gaat om het schilderij Vloot op de rede (Willem van de Velde de Oude, 1650). Ook het National Maritime Museum in Greenwich, het Mauritshuis in Den Haag en het Rijksmuseum in Amsterdam hebben schilderijen in bruikleen gegeven voor de expositie die 1 oktober opent.