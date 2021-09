1e paal boothuis KNRM Hindeloopen geslagen!

Vanmorgen heeft Egbert Vos de eerste paal geslagen voor ons boothuis. Een logische keus. Egbert is al 33 jaar KNRM-vrijwilliger en motordrijver in Hindeloopen. Met het slaan van de eerste, 9 meter lange metalen paal is een start gemaakt met de bouw. Uiteindelijk verwachten we medio februari het -geprefabriceerde- boothuis operationeel te hebben.

