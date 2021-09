Autonoom vaartuig vaart rondjes op onbemande Oceaan oversteek

Het eerste geheel autonome vaartuig dat de Atlantische Oceaan oversteekt startte op 22 september in het Spaanse La CoruƱa. Inmiddels heeft het vier meter lange vaartuig al vierhonderd mijl afgelegd. Maar die verliepen niet zonder problemen. Mahi 2, het onbemande scheepje is vernoemd naar een vissoort, heeft regelmatig te kampen met brandstoftekort.

Die brandstof bestaat uit zonne-energie. Mahi 2 heeft drie fikse zonnepanelen aan bakboord en twee kleinere panelen op het platte dak. De panelen zijn onder een hoek van 45 graden geplaatst waardoor het schip een asymmetrische vorm heeft. Op de koers westwaarts bevindt de zon zich altijd aan bakboord. Dus aan stuurboord valt weinig te winnen. Helaas leveren de bakboord-panelen niet altijd voldoende prik om een hele, donkere nacht door te kunnen varen. Geen nood, als er geen stroom meer is drijft Mahi gewoon met wind en stroom mee. Zodra de weer licht is laden de accu’s zich op en begint de schroef te draaien. Alleen vaart het bootje dan vaak eerst een stuk de verkeerde kant op met de panelen naar het noorden. Kennelijk is er te dan te weinig power om de romp door de wind te draaien. Pas als de zon voldoende kracht heeft geleverd komt Mahi 2 weer op de gewenste koers.

De vier jonge Belgische ingenieurs die het project hebben opgezet zullen de tracker met aandacht volgen en telkens opgelucht zijn als hun werkstuk zich herpakt. Overigens worden de nachtelijke drijfpartijen steeds korter.

Volg Mahi 2 via deze link: http://projectmahi.datylon.com