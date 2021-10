Zaterdag 16 oktober Kuiper Brandaris Race

Zaterdag 16 oktober wordt de 27e Kuiper Brandaris race gevaren. Zoals dat gold voor vele sportwedstrijden is de race door alle corona-perikelen in 2020 niet gehouden en was het nog spannend of de versoepelingen voor nu op tijd zouden komen. De inschrijving kon daarom pas laat geopend worden, maar al snel hadden 62 schepen zich aangemeld en kan de organisatie onder leiding van Ingrid van der Pol aan de slag.

