Italia Sailing Team kondigt deelname aan The Ocean Race 2022-23 aan

Tijdens een persconferentie die zondagavond door de Yacht Club Italiano werd georganiseerd, heeft de Italiaanse minister van Toerisme, Massimo Garavaglia, zijn volledige steun uitgesproken voor een Italiaanse deelname aan de volgende editie van The Ocean Race, die eind 2022 van start moet gaan.

“We hebben hier een geweldige kans. Het land is aan een herstart bezig en we hebben de wind in de zeilen”, aldus de minister.

Over een Italiaanse deelname aan The Ocean Race zei minister Garavaglia: “Dit is een geweldig initiatief voor Genua en Italië en het nieuws van vandaag is dat we het zullen steunen door samen te werken met de gemeente, de regio en andere geïnteresseerde regio’s… Wij geloven erin en we zijn ervan overtuigd dat de Ocean Race een geweldige showcase en kans voor ons land is.”

Het doel, zo zei hij, is het Italiaanse toerisme een verdere impuls te geven en het merk Made in Italy te versterken.

Minister Garavaglia sprak vanuit de Yacht Club Italiano en bevestigde de steun van de regering voor het Italia Sailing Team, samen met Giovanni Toti, de voorzitter van de regio Ligurië, en Marco Bucci, de burgemeester van Genua, de gaststad van de Grand Finale van The Ocean Race in de zomer van 2023.

Gerolamo Bianchi en Nicoló Caffarena, de President en de Algemeen Secretaris van de Yacht Club Italiano, bevestigden dat het Italia Sailing Team zal racen met steun van de YCI, waarmee weer een nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd aan het sterke erfgoed van hun gewaardeerde Club, de oudste jachtclub in Italië en de op twee na oudste in de wereld.

“Het is geweldig om deze erkenning te krijgen van de minister en de Italiaanse regering,” zei voorzitter Bianchi. “Deelname aan The Ocean Race zet ons weer op het wereldtoneel.

“We zullen in oktober meer vertellen over de bemanning voor ons project”, voegde hij eraan toe.

Richard Brisius, de racevoorzitter van The Ocean Race was ook ter plekke naast alle sprekers in de Yacht Club Italiano en zei:

“Italië is een unieke krachtcentrale en een inspiratie voor de wereld. Als de mensen in Italië samenkomen, hebben ze de kracht om bergen te verzetten en de passie om mensen over de hele wereld te motiveren. Hier, vanavond, samen met de Minister van Toerisme van de regering, de heer Garavaglia, de Ligurias President, de heer Toti, de burgemeester van Genua Marco Bucci en President Bianchi van de Yacht Club Italiano, is dit precies wat er gebeurd is”.

De YCI en het Italia Sailing Team hebben twee jaar lang achter de schermen hard gewerkt om de nodige troeven in handen te krijgen voor een echte Italiaanse deelname aan The Ocean Race. De persconferentie van vandaag was de bekendmaking van een goed bewaard geheim.

“We zijn vereerd om Italia Sailing Team te verwelkomen in The Ocean Race familie en we kijken uit naar de samenwerking met Riccardo Simoneschi en het YCI bestuur en management. Ik racete in The Ocean Race 89/90 onder de Italiaanse vlag voor de YCI, dus vanavond is ook voor mij een speciaal moment.”

Het Italia Sailing Team zal worden geleid door team CEO Riccardo Simoneschi en zal uitkomen in de IMOCA klasse. Een volledige presentatie van het team volgt nog.

“Het is een geweldige kans en uitdaging om The Ocean Race aan te gaan,” zei Simoneschi. “Voor ons team en voor de Yacht Club Italiano betekent meedoen aan deze race deel uitmaken van de geschiedenis.

“We zullen het team en andere belangrijke informatie in de komende weken bekend maken, maar we wilden van deze gelegenheid gebruik maken om minister Garavaglia in Genua en in onze club te hebben vanavond, samen met alle andere sprekers, om ons team te bevestigen”.

Het Italia Sailing Team wordt de eerste Italiaanse deelnemer aan The Ocean Race in meer dan 20 jaar.

“Toen we twee jaar geleden overeenkwamen om Genua de Grand Finale van The Ocean Race te maken, zijn we aan een belangrijke reis begonnen”, zei burgemeester Bucci. “Vandaag dank ik de minister voor wat officieel is gemaakt. Het was onze droom om een Italiaanse boot de Grand Finale in Genua te zien binnenvaren en vandaag is een eerste en belangrijke stap in die richting gezet.”

“Ik ben blij om hier te zijn omdat twee plaatsen en twee momenten die zo belangrijk zijn voor onze regio met elkaar verbonden zijn: de Genova Boat Show en de Yacht Club Italiano,” zei Giovanni Toti, voorzitter van de regio Ligurië. “Dit is een groots moment dat verder gaat dan sport en in onze regio veel vertrouwen wekt dat zo’n ambitieus idee hier geboren kan worden en zich kan ontwikkelen. Onze stad en onze regio beleven een uitzonderlijke week met de Genova Boat Show en ik denk dat dit slechts de eerste van vele is.”