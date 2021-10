Saved by SPOT

SPOT X BT biedt 2-weg communicatie via satellieten wanneer men buiten het bereik van het mobiele netwerk is. Verbind via Bluetooth de SPOT X BT met de SPOT X-app op een smartphone om toegang te krijgen tot contactpersonen en om eenvoudig te kunnen communiceren met familie, vrienden of rechtstreeks met Search & Rescue-services in een levensbedreigende situatie.

Met de vooraf ingestelde berichten in het SPOT account kunnen maximaal 14 eigen berichten aangemaakt worden en via USB synchronisatie op de SPOT X BT worden opgeslagen, zodat vrienden en familie met een eigen bericht snel een update kunnen krijgen.

S.O.S.

Stuur een S.O.S. naar de 24/7 Search & Rescue services, bericht heen en weer over de aard van de noodsituatie en ontvang een bevestiging wanneer er hulp onderweg is.

SPOT X-APP

Koppel eenvoudig via Bluetooth de SPOT X BT met de SPOT X-app en heb satellietconnectiviteit binnen handbereik.

KOMPAS

Navigeren met behulp van het ingebouwde kompas en programmeerbare waypoints.

Bekijk de service-plans op www.findmespot.com