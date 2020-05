Er mag weer geroeid worden, maar tussen 12 en 19 jaar alleen in een skif

Middelburg – Bij roeivereniging Honte in Middelburg konden ze hun geluk niet op: er kan weer geroeid worden. Mika Jansen (16) was het binnen zitten meer dan zat. “Eindelijk weer lekker naar buiten en roeien”, zegt hij en peddelt weg.

Volgens de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) mag er vanaf vandaag weer worden geroeid. Kinderen tussen 12 en 19 jaar mogen alleen in een skif, een eenpersoons boot. Bart Lelij, voorzitter van de roeivereniging: “Dat is vanwege de anderhalve meter afstand. Ze kunnen dus niet in een 4-mans of 8-mans boot.” Roeiers onder de twaalf mogen wel met meerdere kinderen in één roeiboot. (Omroep Zeeland, www.rvhonte.nl)