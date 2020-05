Jeugdroeiers en zeilers weer heerlijk het water op

REEUWIJK – Er werd eindelijk weer geroeid op de vaart en gezeild op de plas. Na weken van lock-down mochten de jeugdleden van Roei- en Zeilvereniging Gouda weer het water op.

Voor de jeugdroeiers betekende dat extra sopinspanningen om hun roeiriemen schoon te maken, maar dat had iedereen er wel voor over. Met de nodige voorzorgsmaatregelen – het goed schoonmaken van de boten en roeiriemen en natuurlijk het bewaren van 1,5 meter afstand – was het voor iedereen weer heerlijk om de boot in te stappen en lekker het water op te gaan. (www.kobr.nl)