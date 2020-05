Hardvaarders moeten gas minderen op Apeldoorns Kanaal bij Heerde en Hattem

Heerde, Wapenveld, Hattem – Overlast, schade aan zowel de walkanten als de natuur. Dat is het gevolg van te hard varen met motorbootjes op het Apeldoorns Kanaal. Dat gebeurt geregeld in het vaargebied bij Heerde, Wapenveld en Hattem. Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeentes Heerde en Hattem roepen recreanten daarom op om gas te minderen.

Bij de gemeenten en het waterschap zijn het afgelopen jaar diverse klachten binnengekomen, meldt Edwin Spikkert, woordvoerder van het waterschap. Voornamelijk omwonenden melden overlast, maar ook mederecreanten op het water bellen soms om te vertellen dat de regels niet goed nageleefd worden.

Het komt zelfs voor dat recreanten varen met motorbootjes bij de Hezenbergersluis in Hattem in het meest noordelijke deel van het kanaal, wat daar helemaal niet is toegestaan. Het waterschap en de gemeenten hopen dat de gebruikers elkaar ook onderling willen aanspreken op het naleven van de regels, zodat handhaving door middel van boetes zo veel mogelijk achterwege kan blijven.

Overigens is het met ingang van 2022 voorbij met lawaaioverlast. Vanaf dan is het alleen nog maar toegestaan met elektrische vaartuigen op het Apeldoorns Kanaal te varen. Dat is minder vervuilend en leidt tot minder overlast voor mens en natuur. Ook bij elektrisch varen geldt de maximum snelheid van 6 kilometer per uur. (deStentor)