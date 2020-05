Bootverkoop stijgt dankzij de coronacrisis

Lelystad – De bootverkoop stijgt door de coronacrisis naar recordhoogte. In Lelystad bijvoorbeeld gaan de jachten als warme broodjes over de toonbank. En was er vorig jaar in Almere geen enkele aanvraag voor een ligplaats, dit jaar zijn het er al twee├źntwintig.

Bij Jachtmakelaar Lelystad gaat vooral de verkoop van goedkopere boten goed, vertelt Jacques Seventer. “Hier liggen boten van 2.000 euro, tot zo’n 500.000 euro. Ze gaan als warme broodjes.” Vorig jaar verkocht Seventer in het hele jaar ongeveer zeven boten, dit jaar staat de teller nu al op dertien. Hij merkt ook dat de bootverkoop bij andere zaken goed loopt. (Omroep Flevoland)