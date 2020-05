Belgen mogen van hun regering nog steeds niet naar hun eigen boot in Nederland

Haarlem – Eén van de snelst groeiende Facebook-groepen in deze corona-tijd is ‘Belgen met een boot in Nederland’. Van nul naar 700 in anderhalve week, dat is groei. De groep heeft een probleem: ze mogen van hun regering de grens niet over als het geen ‘essentiële verplaatsing’ is – en de het beleid lijkt tot op heden niet gevoelig voor argumenten als ‘afsluiters controleren’.

Kris Baetens, woonachtig in Antwerpen, ligt met zijn boot in de Heen, vlakbij Steenbergen. Hij heeft de Facebook pagina gestart. Toen op 12 maart de grenzen dicht gingen, was hij zelf zo goed als klaar voor het seizoen, maar zijn buurman had net de ramen uit zijn boot gehaald om te vervangen. Nu kijkt de groep met lede ogen naar de versoepelingen in Nederland: wij mogen weer varen, zij mogen het land nog steeds niet uit. De boetes zijn hoog, beginnend vanaf 250 euro, en sluiproutes? Die zijn bijna allemaal echt afgezet, met betonblokken, containers en andere niet-beweegbare elementen. (Zeilen)