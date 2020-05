Verkopers kunnen de vraag naar boten bijna niet aan: ‘In september kan ik weer leveren’

Noord-Nederland – Bootverkopers zien hun omzet stijgen. Coronatijd blijkt ook bootjestijd te zijn. Normaal gesproken is Heino van Dijk uit Winsum blij met de hoge omzet, maar dit gaat zelfs hem te ver. ‘Het is niet comfortabel meer. We kunnen het bijna niet aan.’

Toch hoeft hij nog geen ‘nee’ te verkopen. ‘Alle boten tussen de tien- en de honderdduizend euro zijn uitverkocht. Sommige modelletjes zijn nog beschikbaar, maar het is heel druk’, volgens Van Dijk. ‘We kunnen pas weer leveren in september.’ (RTV Noord)