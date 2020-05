Al twaalf weken gevangen op eigen zeilboot voor Portugese kust: ‘We staan op het punt van instorten’

Algarve (Portugal) – Al twaalf weken zitten de Bredase David Ockhuijzen en zijn vrouw José-Anne vast op hun zeilboot. Eerst voor de kust van Spanje, waar ze niet van boord mochten en nu voor de kust van Portugal. Ook daar mogen ze geen voet aan land zetten. ,,We worden gek van het gebrek aan vrijheid. We zitten gevangen op onze eigen boot.”

Vanaf hun zeilboot hebben ze uitzicht op het strand van de Algarve, maar David en zijn vrouw kunnen er niet van genieten. Ze mogen hun boot niet af. ,,We staan op het punt om in te storten”, zegt hij. ,,We zochten vrijheid en het ironische is dat juist die ons nu is afgenomen. Ik voel mij een gevangene. Wij houden dit niet lang meer vol.” (BN/deStem, www.zilt-catamaran.com, www.seamiracles.nl)