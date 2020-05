ZEEWOLDE – Door een gezonken boot is sluis de Blauwe Dromer bij Harderhaven in Zeewolde voorlopig buiten gebruik. De boot ligt in het deel tussen de sluisdeuren en is helemaal onder water verdwenen.

In de sluiskolk drijven allerlei spullen die van de boot afkomstig zijn. Volgens een ooggetuige is het gezonken schip een wat oudere, geklonken boot die donderdagmiddag al bij de sluis lag. (Omroep Flevoland)