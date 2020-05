Alle bootjes te water in pinksterweekeinde: topdrukte bij bootverhuurders

Leeuwarden – ,,Heb je nog wat?’’ of ,,Bij wie kan ik het dan proberen?’’, zijn vragen die bootverhuurders nu veel horen aan de telefoon. Zon, vrije dagen en geen andere, grote ambities levert hen topdrukte op.

,,Het is héél druk’’, zegt Robin Dorenbosch van watersportbedrijf Anja in Grou. Vrijdagmorgen, al scrollend door de boekingen voor dit pinksterweekeinde: ,,We hebben op dit moment nog een paar valkjes beschikbaar. Maar dat kan zo weer anders zijn.’’ Met een vloot van vijftig boten (sloepen, zeiljachten en motorbootjes) is Anja een van de grotere verhuurders. Maar wie ‘m nu nog belt voor een dagje op het water, vangt waarschijnlijk bot. ,,Als wij al vol zitten, zitten andere bedrijven dat meestal ook.’’ (Leeuwarder Courant)