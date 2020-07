Zomer vieren in Aalsmeer met de boot op de Westeinderplassen

AALSMEER – De grootste trekpleister van Aalsmeer is de waterrijke omgeving. De Westeinderplassen bieden voor veel Aalsmeerders en bezoekers uit de wijde omtrek veel zomerplezier. Bij jachthaven Dragt is goed merkbaar dat het seizoen van start is gegaan.

Nico Hofstee is havenmeester bij de oudste jachthaven van het dorp. Volgens hem kwam het seizoen dit jaar wat moeizaam op gang. “April was echt heel slecht. Ik dacht, waar gaan we naartoe? Totdat op het nieuws verscheen dat mensen massaal de watersport in gingen. Dat was meteen een kentering. In twee, drie dagen sloeg het om.” Nico heeft niks te klagen. De haven is helemaal vol met bootjes en ook de verkoop van plezierjachten verloopt goed. (NH-Nieuws)