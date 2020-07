DoubleLock Kabelslot Beast met keurmerk VBV en Art behoort tot meest veilige manieren om diefstal van boot te voorkomen

Persbericht

Opheusden – Gedurende het huidige coronatijdperk gaan meer en meer mensen er met een boot op uit. En dus is de vraag naar een oerdegelijk bootslot enorm toegenomen. Binnen de kortste keren was het DoubleLock Kabelslot Beast met keurmerk VBV en Art dan ook uitverkocht. Dankzij de lengte en de dikte van dit slot, wilde iedereen deze hebben. Een lengte van 5 meter en een dikte van 20mm zijn namelijk allebei aan de hoge kant. Het was daarmee het zwaarste kabelslot dat je kon krijgen.

Echter was deze dus uitverkocht en komt DoubleLock nu met een alternatief. Het DoubleLock Kabelslot Beast met keurmerk VBV en Art, maar dan in een andere uitvoering. Ook dit product heeft een lengte van 5 meter en een dikte van maar liefst 20 mm. Daarmee zet je je boot op een optimaal veilige manier vast. Je kunt je boot dan met een gerust hart achterlaten tot de volgende keer dat je er weer gebruik van maakt.

Bovendien is de lengte van het alternatieve DoubleLock bootslot ook nog om een andere reden extra handig; je kunt er verschillende voorwerpen tegelijk mee vastmaken. Heb je bijvoorbeeld ook nog andere watersportartikelen die erg waardevol zijn? Pak die dan met dit zware en lange slot in één keer mee.

Mocht je dus nog op zoek zijn naar een manier om je boot op een veilige manier aan land te houden, dan hoef je niet bij de pakken neer te zitten. Via Staalkabelstunter is er nu het alternatieve DoubleLock slot verkrijgbaar. Degenen die het eerdere slot net zijn misgelopen, kunnen we op deze manier toch nog voorzien van een gevoel van zekerheid.

Aangezien niemand weet hoelang deze coronaperiode en de extra vraag naar boten, nog gaat duren, is het wel zo fijn dat je alles alvast in huis hebt. Je hoeft je dan op dat gebied in ieder geval geen zorgen meer te maken.

Meer informatie www.staalkabelstunter.com