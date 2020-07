Spiegelwaal bij Nijmegen wordt een levendig watersportgebied in 2021

NIJMEGEN – Op zijn minst vier watersportverenigingen maken zich klaar om volgend jaar hun intrek te nemen in Het Bastion. De grote ruimte onder de oude Waalbrug bij Lent wordt hét watersportcentrum van de Spiegelwaal. Daarmee wordt het gebied ook voor Betuwenaren een stuk aantrekkelijker. De vijfde potentiële huurder is de Nijmeegse Reddingsbrigade. Die aarzelt echter nog, onder meer vanwege de huurkosten en de door corona opgedroogde inkomsten uit evenementen.

De roeiers van Phocas, de zeilers van De Loefbijter, de windsurfers van Aeolus en de kanoërs van De Batavier hebben de huurcontracten reeds getekend en komen in elk geval in de zomer van 2021 naar de nevengeul. De Batavier is een openbare vereniging, de andere drie zijn studentenverenigingen. (De Gelderlander)