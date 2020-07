Wiebe Radstake blijkt naast kapitein op de ‘Tres Hombres’ ook schrijver en musicus

ZIERIKZEE – Wiebe Radstake uit Zierikzee, kapitein van het zeilend vrachtschip ‘Tres Hombres’, maakt in het literaire tijdschrift Tirade van uitgeverij Van Oorschot deze maand zijn debuut als schrijver met een korte voorpublicatie uit zijn brieven- reisboek ‘Thuisvaarder/Thuisvader’.

Radstake vertelt daarin over zijn ervaringen als jonge kapitein op de ‘Tres Hombres’ op weg van de Dominicaanse Republiek naar Amsterdam in tijden van corona. In een gesprek met de PZC vertelde Wiebe onlangs al over de moeilijke beslissingen waar hij voor kwam te staan toen hij uit de havenstad Boca Chica moest vertrekken. Het was een kwestie van de oceaan op gaan terwijl de grenzen van de volgende bestemming, de Azoren, werden gesloten. (PZC, www.zeilendehandelsvaart.nl)