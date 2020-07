Zeilsters Bekkering en Duetz ‘apenkooien en balletten’ in een supersnelle boot

Medemblik – Ze waren al tweemaal wereldkampioen in een onbekende zeilklasse, de 49er FX. Annemiek Bekkering en Annette Duetz trainen hard voor de olympische zeilwedstrijden van volgend jaar. Ze hebben die ochtend in het IJsselmeer ‘gezwommen’. Dat is zeilerstaal voor overboord slaan. Annemiek Bekkering en Annette Duetz kunnen erom lachen. Er stond windkracht 6, het ging hard, tegen de 20 knopen (37 kilometer per uur), en de 49er FX, de kielloze boot met twee vleugels, is sowieso een balansact.

Die evenwichtsdans op het water wordt bijna als geen ander beheerst door de twee Nederlandse vrouwen. Bekkering (28) en Duetz (26) waren in 2018 (Aarhus) en 2019 (Auckland) wereldkampioen in deze olympische klasse. Als je zegt dat ze de onbekendste wereldkampioenen van Nederland zijn, werpt Bekkering tegen: ‘We zijn de onzichtbaarste.’ (De Volkskrant)