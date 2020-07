Organisator Conceptum van Belgian Boat Show failliet

Nijvel – Beursorganisator Conceptum heeft eind juni de boeken neergelegd. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het Waals-Brabantse bedrijf organiseerde grote expo’s als Megavino, het Vakantiesalon en Aventuria. Maar door de coronacrisis viel dat allemaal weg en kwam Conceptum in de problemen. De sector wijst met een beschuldigende vinger naar de overheid.

Conceptum uit Nijvel is het eerste grote slachtoffer onder de Belgische beurzenorganisatoren. Met 20 grote expo’s per jaar – onder meer wijnbeurs Megavino, vakantiebeurzen Vakantiesalon, Aventuria en Belgian Boat Show en hobby-evenementen Creativa en Cake & Sugar – was Conceptum al meer dan 25 jaar actief in de sector. Bij het bedrijf werkten 17 mensen. (www.vrt.be, HLN)