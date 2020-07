Technische opleiding voor jachtbouw op ROC in Emmeloord

Emmeloord – ROC Friese Poort start in Emmeloord met een technische opleiding gericht op de scheeps- en jachtbouw.

Studenten kunnen vanaf september instromen in de technische opleiding (eerste) monteur mechatronica of (allround) constructiewerker. Daarna specialiseren de studenten zich door het volgen van het keuzedeel scheepsreparatie en –modificatie. Rob Beekmans, opleidingsmanager techniek van vestiging Emmeloord/Urk, verwacht dat er in september ongeveer 20 studenten zullen starten. (denoordoostpolder.nl, www.rocfriesepoort.nl)